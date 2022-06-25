Son dakika: 'Dur' ihtarına uymadı, yakınları bekçilere bıçaklı saldırıya kalkıştı Son dakika gündem haberi... KÜTAHYA'da, bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp, plakasız motosikletle kaçarken düşen C.P.Ç. (17) yakalandı. KÜTAHYA'da, bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp, plakasız motosikletle kaçarken düşen C.P.Ç. (17) yakalandı. C.P.Ç.'nin yakınları olay yerine gelip, tepki gösterirken 2 şüpheli, bekçilere bıçakla saldırmak istedi. Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. İstiklal Mahallesi'nde gece yarısı devriye gezen mahalle bekçileri, plakasız motosikletle sokağa giren C.P.Ç.'den şüphelendi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan C.P.Ç., kaçmaya çalıştığı sırada düşünce yakalandı. C.P.Ç.'nin yakınları H.G. (42), oğlu H.G. (18), B.G. (15), Y.D. (29), B.G. (20) ve S.N. (19) ise olay yerine gelerek bekçilere saldırdı. Kalabalık arasında bekçilere bıçakla saldırmaya çalışan H.G. ve oğlu H.G., etkisiz hale getirildi. Kısa sürede gelen polis ekiplerince 6 şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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