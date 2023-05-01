Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra emeklileri sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİLERİMİZE ÇİFTE BAYRAM YAŞATACAĞIZ"

Konuşmasında emeklilere yönelik önemli vaatlerde bulunan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizi en büyük atamalarını yapıyoruz. Toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 200 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptık. Bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak bir adım daha attık. Emeklilerimize çifte bayram yaşattık." dedi.

"SEÇİMDEN SONRA MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Müjdesini sizlerle birlikte verdiğimiz sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçmesini sağladık. Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmelimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 oranında zam yaptık. En düşük memur maaşını yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

"YARALARIMIZI SARMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Memur-Sen gibi ayağı bu topraklara sağlam basan ilhamını milletin kadim değerlerinden alan Türkiye merkezli hareket eden kurumlarımızın varlığı ile ne kadar gurur duysak azdır. 6 Şubat depremlerinde devletimizin ilgili kurumları, belediyeler, sendikalar, gönüllü kuruluşlar en başından beri olağanüstü çaba sarf etti. Memur-Sen'li kardeşlerimiz depremzedelerimizin yanında oldu. Kimileri şov peşinde koşarken sizler sahada çok çalıştınız. Seçim günüden bağımsız olarak deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları günbegün takip ediyoruz. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutun ve köy evinin inşasını tamamlayacağız. Bu arada bazı köy evlerinin teslimini de yaptık. Asrın felaketinde yaraları sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

"BUNLARDA YALAN BOL"

Marmara depremini hatırlayın. Ne yapıldı? Bugün ülkeye utanmadan sıkılmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bay bay Kemal, halef selef olduklarınız o zaman niçin size bir kuruş para vermediler. Memurların parasını ödeyemediniz. Ülkeye yatırımlar noktasında en ufak bir şey yapamadınız. Bizim ise elhamdülillah öyle bir derdimiz yok. Bunlarda yalan bol. Eğer yalan sanatını öğrenmek isteyenler varsa bay bay Kemal'e müracaat etsinler. Be size tabi yalanı asla tavsiye edemem. Bu millet doğruluk üzere ayakta durmuştur. Yalan üzere değil.

"KALICI KONUTLARIN İNŞASI İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki, bugün bambaşka bir tablo var. Asrın felaketine maruz kalsak da, milletimizi de, devletimizi de enkazın altında bırakmadık. Hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınına nakdi yardım olarak toplam 30 milyar lira ödeme yaptık. Halen 3,5 milyon insanımızın barınma dahil tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kalıcı konutların inşası için kolları sıvadık. Felaket bölgesindeki 11 vilayetimiz ve 14 milyon insanımız devletine, hükümetine güveniyor. İstikbaline güvenle bakıyor. Devlet ile millet arasında işte böyle bir güven iklimi tesis ettik.

Biz sadece deprem yaralarını sarmakla kalmadık. Hesaplamalara göre 104 milyar doları bulan deprem maliyetine rağmen milletimizin diğer alanlardaki sorunları çözmeye, projeleri devreye almaya devam ettik. Yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyacına karşılık gelen doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz."