Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeyi aktardı. Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılmıştı. İkinci toplantı için 20 Aralık tarihi belirlenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu.

"EMEKÇİLERİMİZİN BEKLEDİĞİ BİR ÜCRET SEVİYESİNDE UZLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ"

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlatan Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

"BİRÇOK SORUNU ÇÖZDÜK, BUNLARI DA ÇÖZECEĞİZ"

Toplantıda asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacaklarını ifade eden Bilgin, şöyle konuştu: "Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."

"TÜRKİYE RAHAT BİR NEFES ALIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirterek, "Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum." diye konuştu.