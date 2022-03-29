Son dakika... Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca " 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükselteceği belirtilen dev projelerin, devlet aklı ve politikalarının sonucu planlanarak inşa edildiği ve yalnız Türkiye'nin değil dünyanın hizmetine sunulduğu kaydedildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleme hedefiyle planlanarak hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, "Açıldığı ilk hafta ücretsiz geçişlerde hafta içi günlük araç geçiş sayısında 20 bine ulaşılmış, hafta sonu bu rakam yaklaşık 40 bin olmuştur. Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da ifade ettiği gibi diğer yatırımlarımızdakine benzer şekilde bu rakamlar ilerleyen aylarda artacak ve özellikle turizm dönemlerinde ivme kazanacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız. Tıpkı gerçekleri çarpıtanların düştükleri durumlara şahit olduğumuz gibi" denildi.

Açıklamada, aynı zihniyetten 20 yıldır ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımları takdir etmelerinin beklenemez olduğu kaydedilerek, "Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik ama unutulmasın ki ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeriz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten. Gerçekler ortada. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa" denildi.