Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran'da toplanıyor
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Son dakika: Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak. Komisyon ara zammı görüşecek.
Asgari ücrette ara zam maratonu başlıyor. Gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrilirken, komisyonun toplanma tarihi de belli oldu.
İLK TOPLANTI 13 HAZİRAN'DA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran'da toplanacak. Komisyon, temmuz ayında yapılması planlanan ara zammı ele alacak.
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