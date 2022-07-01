Son Dakika | 9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (4)

OSMANİYE'DE 29 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Tümör' operasyonu kapsamda Osmaniye'de de operasyon yapıldı. Osmaniye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadirli ilçesinde 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kumar oynanması için yer temini' ve 'yağma' suçlarına yönelik 40 adrese, 400 personelin katılımıyla eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 18 tüfek, 15 şarjör, 570 tabanca mermisi, 107 av tüfeği fişeği, 20,70 gram metamfetamin, 40 gram esrar, 28 uyuşturucu hap, 20 kök kenevir, 46 bin 350 bin lira ve 250 sterlin ele geçirildi. Şüpheliler sorguya alındı. İbrahim EMÜL/OSMANİYE,