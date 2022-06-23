Son Dakika | 29 Kişi ve 1 Şirketin Mal Varlığı Donduruldu, İsmail Bayaltun'a Uygulanan Mal Varlığını Dondurma Kararı Kaldırıldı

DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 29 kişinin ve bir şirketin mal varlığı donduruldu. DEAŞ'a mali ve lojistik destek verdiği gerekçesiyle İsmail Bayaltun'un mal varlığı için daha önce alınan dondurma kararı ise kaldırıldı.

Terör örgütü ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 29 kişi ve bir şirketin mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

DEAŞ BAĞLANTILI 27, EL KAİDE BAĞLANTILI 2 KİŞİNİN MAL VARLIĞI DONDURULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin imzasını taşıyan kararla DEAŞ'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle 27 kişi, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki kişinin mal varlığı donduruldu. Karara göre; mal varlığı dondurulan El Kaide ile ilişkili kişiler Mahmoud Jalab ve Emrah Kuşçu oldu. Ankara merkezli Profesyoneller Elektronik Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nin ise DEAŞ'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı donduruldu.

DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle mal varlığı dondurulan 27 kişinin isimleri ise şöyle: Obid Alyousef, Yaman Alhasan, Mohamad Azram, Muhammed Bereket, Nuri Alahhmed, Omar Qabaleh, Ahmad Zaher Muhanna, Abdurrahman Abdulkarem, Ahmad Sahwan, Abdulkadır Khatıb, Ammar Salo, Mohamad Zakarıa Alabdullah Alrazouk, Ahmet Karaağaç, Ubeyde Yiğitbaşı, Ahmet Elsaid, Turgut Küçükefe, Delal Abdullatif Aluç, Mehmet Zeki Yıldız, Yunus Emre Sakarya Mohammed Raed Kaka, Hussam Jamous, İbrahim Bahsiti, Bakhtiiar Abdurashıdov.

İSMAİL BAYALTUN'UN MAL VARLIĞINA İLİŞKİN DORDURMA KARARI KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 29 Ekim 2021 tarihinde DEAŞ'a finansman sağladığı gerekçesiyle İsmail Bayaltun'un mal varlığı için dondurma kararı ise kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan kaldırma karanında Süleyman Soylu ve Nureddin Nebati'nin imzası yer aldı.

İsmail Bayaltun, ABD Hazine Bakanlığı'nın 2019 yılında IŞİD/DEAŞ'a kritik önemde finansal ve lojistik destek sağladıkları gerekçesi ile yaptırım kararı aldığı Şanlıurfa merkezli bir şirket ve bu şirketin sahibi iki kardeşten biri olarak gündeme gelmişti. Bu yaptırım kapsamında, İsmail Bayaltun'un ABD'deki mal varlığı dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının bu kişilerle herhangi bir ticari ilişki kurması engellenmişti.

ANKA / Güncel