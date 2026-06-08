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2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek Somalili hakemin ABD'ye girişi engellendi

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye giriş yapamayarak İstanbul'a geri gönderildi. Artan, Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye girişine izin verilmedi.

Somali medyasında yer alan haberlere göre 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında görev yapmak üzere seçilen Afrikalı hakemler arasında yer alan Artan'ın ABD'ye girişi engellendi.

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmedi ve dün İstanbul'a geri gönderildi.

Olayla ilgili olarak FIFA ve Somali Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev almak üzere seçilen ilk Somalili hakem olarak da tarihe geçen Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen ödül töreninde 2025 yılının "Afrika'nın en iyi hakemi" seçilmişti.

Somali, ABD'nin seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkeler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
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