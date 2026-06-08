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ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem İstanbul'a gönderildi

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem İstanbul'a gönderildi
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ABD'de düzenlenecek dünya kupasında maç yönetmek üzere FIFA tarafından görevlendirilen Somalili Hakem Omar Artan, Miami Havalimanı'nda ABD'ye girişine izin verilmemesi üzerine THY uçağıyla İstanbul'a geri gönderildi.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek olan dünya kupasında maç yönetmek için görevlendirilen ilk Somalili Hakem Omar Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından Miami Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a gönderildi.

Dünya kupasında maç yönetmesi için FİFA tarafından görevlendirilen Somalili Hakem Omar Artan, maçlar için 6 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Miami'ye gitti. Somalili hakem havalimanına indikten sonra ABD'ye alınmayacağı bildirildi. Bunun üzerine Somalili Hakem THY'nin uçağıyla İstanbul'a geri gönderildi. Somalili hakemin bugün saat 16.00 sıralarında THY'nin Miami-İstanbul seferini yapan uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldiği öğrenildi. ABD'nin Somali vatandaşlarına yönelik giriş yasağı nedeniyle Artan'ın geri çevrildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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