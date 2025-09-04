Somali'nin Deniz Ürünleri Pazarı ve Liido Plajı'nın Çekiciliği

Afrika ana karasının en uzun kıyı şeridine sahip Somali, masmavi plajları ve zengin deniz ürünleriyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 3 bin 300 kilometre sahil şeridiyle Somali'nin başkenti Mogadişu'nun popüler sahil bölgesi Liido Plajı'nda yer alan "Kawaanka Malayga" balık pazarı, kentte deniz ürünleri tedarik zincirinin önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Liido Plajı, özellikle ülkenin resmi tatili olan cuma günleri hem şehir halkının hem de turistlerin buluşma noktası oluyor.

Kawaanka Malayga balık pazarı ise sabahın erken saatlerinde denizde avlanan küçük balıkların getirildiği, temizlendiği ve taze olarak satıldığı canlı bir merkez konumunda.

Hint Okyanusu'nun taze balıkları

Somalili balıkçılar, küçük teknelerle sahile yakın alanlarda balık avlıyor. Bu sayede hem balıkların tazeliği korunuyor hem de halkın tercihlerine uygun bir ürün akışı sağlanıyor.

Tezgahlarda, özellikle sardalya ve diğer küçük balık türleri, hem besin değeri açısından tercih ediliyor hem de taşımada avantaj sağlıyor.

Balık pazarındaki pazarlıklar genellikle tazelik ve kalite üzerinden yürürken, balık fiyatları avın miktarına ve deniz şartlarına göre dalgalanabiliyor.

Hem alışveriş ve sosyalleşme alanı

Balık pazarının bir başka özelliği de bölge sakinlerinin burayı hem alışveriş yeri hem de sosyalleşme alanı olarak görmesi.

Satış sonrası atölyelerde kadınlar balıkların içini temizlerken çocuklar çevrede oynuyor, sesler ve kokular arasında pazarlık kültürü hala canlı tutuluyor.

Uzmanlara göre ise soğuk zincir ve depolama tesisleri gibi Kawaanka Malayga'nın altyapısına yapılacak yatırımlar Somali'nin balıkçılık potansiyelini artırabilir.

Liido Plajı

Masmavi ve tertemiz suyuyla dikkati çeken Liido Plajı, Mogadişu halkının en büyük uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Cuma günleri plaj, Somalililerin akınına uğruyor. Kimi okyanusun serin sularında yüzüyor, kimi de sahilde top oynuyor.

Bir yandan tutulan balıklar, teknelerden sahile taşınırken bir yandan da Somalililer fotoğraf çekilerek güneşin tadını çıkarıyor.

Liido'daki bu sahil ve pazar, Mogadişu'nun denizle kurduğu bağın, kültürel ve ekonomik değerinin yaşayan bir simgesi olarak varlığını sürdürüyor.

Balıkçı Taha İsmail Ali Şerif, AA muhabirine, müşterilerin genel olarak küçük balıkları tercih ettiğini dile getirdi.

Büyük balıkların denizin uzak ve derin kısımlarından çıkarıldığını, küçük balıkların ise kıyıya yakın bölgelerden alındığını söyleyen Şerif, "Biz (balıkları) buradan, bu (yakın) bölgeden getiriyoruz. İçeriye gitmemize gerek yok, tekneye binmemize gerek yok." dedi.

Şerif, küçük balıkların daha pahalı olduğunu belirterek, kendisinin bu tür balıkları avlamayı tercih ettiğini vurguladı.

"Biz aç değiliz"

Şerif, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar bizim aç olduğumuzu düşünüyor. Ama bizim büyük bir okyanusumuz var ve potansiyelimiz var. Biz aç değiliz. Eğer yardım etmek isterseniz, bizim için (iş) kurabilirsiniz, biz gerçekten onu yapabiliriz (çalışabiliriz)."