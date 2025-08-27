SOLOTÜRK, Demirci'de Kurtuluş Festivali Kapsamında Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Manisa'nın Demirci ilçesinde "Kurtuluş Festivali" kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün sürecek festival dolayısıyla sunulan "Demirci Akıncıları Gösteri Uçuşu", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi çim sahasında toplanan binlerce ilçe sakini tarafından ilgiyle izlendi.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkon ve çatılarından, bazı vatandaşlar da ilçenin yüksek tepelerinden savaş uçağının akrobasi hareketlerini takip edip, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Vatandaşlar, Türk Hava Kuvvetleri F-16 pilotu Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından sunulan gösteri dolayısıyla alanda yaşanan coşkuya alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi selamlama geçişiyle tamamladı.

Demirci Belediyesi tarafından da alanda toplanan vatandaşlara bin Türk bayrağı hediye edildi.

Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, "Bugün Demirci ilçemiz açısından tarihi bir gün. Demirci Akıncılarının torunları, SOLOTÜRK gösterisini izlemek için meydanlarda. Demirci, Milli Mücadele'de Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı komutasında Demirci Akıncıları müfrezesiyle düşmana geçit vermedi bu topraklarda. SOLOTÜRK, Demirci'de ilk kez bir gösteri gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kara, festivali her yıl düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.