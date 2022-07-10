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Söğütlü'de AK Parti teşkilatı bayramlaştı

AA - Erol Ulu - Güncel
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Söğütlü'de AK Parti teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı, bayramlaşma programında bir araya geldi.

Ak Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı, bayramlaşma programında bir araya geldi.

Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede bir kafede düzenlenen programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de katıldı.

Partililerin bayramını kutlayan Atabek, "Söğütlü'ye ne kadar hizmet getirsek azdır. Partimiz her seçimlerde birinci çıkıyor. Belediye Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz, her gün yeni projeyle gelmesinden de memnun oluyoruz." dedi.

Özten de göreve geldiğinden beri yapılan hizmetleri değerlendirdi. İlçeye gelen tüm hizmetlerde milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatı ile halkın büyük desteğini gördüklerini belirten Özten, "Söğütlü'ye layık olan tüm hizmetleri getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programda, ilçede daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan Ertuğrul Özcan ve Hüseyin Genç de yer aldı.

AA / Erol Ulu - Güncel

Kurban Bayramı AK Parti Hisarcık Söğütlü Güncel Haberler

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