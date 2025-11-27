Haberler

Sofya'da Yeni Bütçe Taslağına Protesto

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, hükümetin yeni bütçe taslağına karşı düzenlenen protesto eyleminde binlerce kişi toplandı. Muhalefet partisi tarafından organize edilen gösteride, hükümet ve koalisyon partileri protesto edildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, hükümetin parlamentoya sunduğu yeni bütçe taslağına karşı protesto eylemi düzenlendi.

Muhalefetteki, Değişime Devam (PP) Partisinin çağrısıyla sosyal medya üzerinden organize olan binlerce kişi, Parlamento ve Başbakanlık binalarının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetini ve iktidar koalisyonunu protesto ederek sloganlar attı.

Kalabalık, parlamentonun giriş kapılarını çevreleyerek genel oturuma katılan milletvekillerinin binadan çıkmasını engellemeye çalıştı.

Yaklaşık 3 saat süren protesto sırasında Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan göstericiler, üçlü koalisyonu oluşturan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (ITN) Partisi ile hükümeti dışarıdan destekleyen Hak ve Özgürlükler Hareketi-Yeni Başlangıç Partisi aleyhine slogan attı.

Protesto sırasında, ülkenin 1 Ocak 2026'da ulusal para birimi levadan avroya geçişi nedeniyle ilk kez avro olarak hazırlanan bütçenin, özellikle sosyal alana ilişkin bazı parametreleri eleştiri konusu oldu.

Polis, geniş güvenlik önlemleri alırken, parlamentodaki genel oturumun beklenenden uzun sürmesi ve göstericilerin dağılması üzerine protesto olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
