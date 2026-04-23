Slovakya, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi

Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye Rus petrolünün yeniden sevkiyatının başladığını duyurdu. Bu gelişme, 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonrası duraklama yaşayan petrol akışının normalleştiği anlamına geliyor.

Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye Rus petrolünün yeniden gelmeye başladığını duyurdu.

Bakan Sakova, Drujba petrol boru hattına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sakova, bugün yerel saatle 02: 00'den itibaren Drujba boru hattı üzerinden Slovakya'ya petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, söz konusu boru hattına Rusya tarafından saldırı yapıldığını öne sürmüştü.

Macaristan'da 12 Nisan'daki seçimleri kaybeden Başbakan Viktor Orban, ülkesine petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk AB fonunu veto etmeyi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 21 Nisan'da, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Drujba petrol boru hattının onarıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, dün yaptığı açıklamada, Slovakya'ya petrol akışı yeniden sağlanır sağlanmaz Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine destek vermeye hazır olduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Gümüşhane'de bile kullanmadığı aracı İstanbul'da ceza yedi

Hareket etmeyen aracına ceza geldi! Fişe bakınca ikinci şoku yaşadı
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı