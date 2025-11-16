Haberler

Siyasi Gelişmeler ve Spor Aktiviteleri Bugün Yoğun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün Türkiye'de CHP, İYİ Parti ve Milli Eğitim Bakanlığı önemli mitingler ve ziyaretler gerçekleştirecek. Ayrıca, A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıkları ve çeşitli spor liglerindeki mücadeleler devam edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Kilis/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Battalgazi'de Geleneksel Abdal Musa Lokması etkinliğine katılacak.

(Malatya/11.15/11.45/12.15/13.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "veda" törenine katılacak.

(İstanbul/ 11.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/16.30)

2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları oynanacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor-Beşiktaş GAİN, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ, Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.30/Trabzon/15.30/Denizli/18.00)

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftası başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Zerenspor-Arasspor, Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana ve Göztepe-Türk Hava Yolları müsabakaları yapılacak.

(Aydın/15.00/Ankara/17.00/İstanbul/17.00/17.00/19.30/İzmir/19.00)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. hafta müsabakaları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Spor Toto-Gebze Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Gaziantep Gençlikspor, İstanbul Gençlik-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Altekma-Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart karşılaşmaları oynanacak.

(Şırnak/13.30/Ankara/14.00/Antalya/14.00/İstanbul/13.30/14.00/İzmir/15.00/Bursa/16.00)

7- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Lüksemburg'un HB Red Boys Differdange ekibini konuk edecek.

(Bursa/17.00)

8- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA / Güncel
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Emekli astsubay, sokak köpeğini tabancayla vurdu

Emekli astsubay, sokakta dehşet saçtı! O anlar kamerada
Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı

Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.