Sivrihisar Hava Gösterileri'nde Polonyalı Pilot Bartosz Maciejczyk Gösteri Yapacak

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Sivrihisar Hava Gösterileri"nde, Polonyalı pilot Bartosz Maciejczyk, MiG-15bis savaş uçağıyla gösteri yapacak.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince organize edilen "SHG Airshows", yarın Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde başlayacak.

Gösterilere, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (Royal Air Force) bağlı 25 kişilik Typhoon Jet Gösteri Takımı, savaş uçağı Eurofighter Typhoon ile katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt takımı, SOLOTÜRK ve Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağıyla gösteride bulunacak.

SHG Airshow Direktörü Senan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe Hollanda, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan pilotların katılacağını söyledi.

MiG-15bis'in Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yaptığını belirten Öztürk, "Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı Vecihi XIV'ün replikası, Vietnam Gazisi Ulaştırma Helikopteri ve Türkiye'nin uçar durumdaki çift kanatlı uçakları Boeing Stearman da SHG Airshows 2025'te seyircilerimizle buluşacak." dedi.

Öztürk, Mehmet Sadullah Öztürk (M.S.Ö) Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tüm hava taşıtlarının organizasyonda olacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu anlamda çok heyecanlıyız. Şanlı hava kuvvetlerimizden SOLOTÜRK ve Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de gökyüzünde olacak. Hazırlıklarımız tamamlandı. Çok heyecanlıyız. Bütün hazırlıklarımızla, ekip arkadaşlarımızla hazırız."

Etkinliğe MiG-15bis uçağıyla katılacak Polonyalı pilot Bartosz Maciejczyk ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maciejczyk, Polonya'dan MiG-15bis ile geldiğini ifade ederek, "Bu uçak 70 yaşında ve ok açılı kanada sahip ilk seri üretim savaş jetiydi. Onunla uçtuğunuzda bambaşka bir dünyada oluyorsunuz. Bu hafta sonu hava gösterisinde uçmak benim için büyük bir onur ve mutluluk." diye konuştu.

MiG-15'in saatte 1100 kilometre hıza ve yaklaşık 15 bin metre irtifaya ulaşabildiğine dikkati çeken Maciejczyk, "Gerçekten inanılmaz bir performans. Umarım önümüzdeki günlerde Sivrihisar'da izleme şansı bulursunuz." dedi.

Maciejczyk, daha önce 2011-2015 yılları arasında Türkiye'de pilotluk yaptığını hatırlatarak, kendi jetiyle Türkiye'ye gelip gösteri yapma hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk yaşadığını sözlerine ekledi.