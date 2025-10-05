Sivasspor Taraftarından Filistin'e Destek Koreografisi
Trendyol 1. Lig'de Sivasspor taraftarları, Serik Spor maçı öncesinde Filistin'e destek vermek amacıyla hazırladıkları koreografi ile dikkat çekti. 'Dünya: 0-Vicdan: 0' yazılı görsel ile Gazze'deki insani duruma dikkat çeken taraftarlar, özgürlük balonları da uçurdular.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Serik Spor ile karşılaşan Özbelsan Sivasspor taraftarları, maç öncesinde hazırladıkları koreografiyle Filistin'e destek verdi.
Sivasspor taraftarları, 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç öncesi Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.
Başı sarılı ve elinde futbol topu bulunan çocuğun yer aldığı " Dünya : 0-Vicdan: 0" yazılı koreografi, cep telefonlarıyla kaydedildi.
Ayrıca taraftarlar, maç öncesinde tribünlerden özgürlük balonları uçurdu.
İki takımın futbolcuları da sahaya Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki soykırıma sessiz kalma" yazılı pankartla çıktı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel