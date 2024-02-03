Sivas'ta Yıldız Göleti'nin Yüzeyi Buz Tuttu

HAVA sıcaklıklarının eksi 12 derecelere kadar düştüğü Sivas'ta Yıldız Dağı eteklerindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Son günlerde soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta, geceleri, hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Hava sıcaklığının eksi 12 derece olarak ölçüldüğü kentte, Yıldız Dağı eteklerindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Bölge halkı, göletin buzla kaplanan yüzeyinde yürüdü. Meteoroloji verilerine göre kentte soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. (DHA)