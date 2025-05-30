Sivas'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

Sivas'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı
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Sivas merkeze bağlı bazı köy ve mahallelerde şap hastalığı tespit edilmesi nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı yasaklandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, tedbirler kapsamında hayvan hareketliliğini azaltacağını açıkladı.

Sivas merkeze bağlı bazı köy ve mahallelerde şap hastalığına rastlanılması nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çelebiler köyünde şap hastalığına rastlanıldığı ve gerekli idari fenni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şap hastalığıyla mücadele kapsamında Çelebiler, Aydoğmuş, Hayranlı, Köklüce, Yazıbaşı, Serpincik, Akören, Kumyurt köyleri ile Danışmentgazi, Merakum, Karşıyaka, Akdeğirmen, Kadıburhanettin, Esenyurt, Gültepe, Yüceyurt mahallelerine hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz merkez Çelebiler köyünde 22 Mayıs'ta büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmiş olup, gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda köyünüz, mahalleniz hastalık gözetim bölgesi içerisinde yer aldığından hastalık sönüşü yapılana kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan ve hayvan maddesi giriş çıkışı yasaklanmıştır. Karantina ve kordon tedbirlerine uymayanlar hakkında mevzuat gereği para cezası uygulanacağından yetiştiricilerimizin bilgilendirme yapması ve karantina kurallarına titizlikle uyması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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