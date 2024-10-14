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Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti

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Sivas'ta kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen koyunlardan 66'sı telef oldu, 15'i yaralandı.

Sivas'ta merkeze bağlı Gözmen köyünde besicilik yapan Selim Kılıçoğlu, evine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki ağılına gittiğinde 66 koyunun telef olduğunu, 15'inin de yaralandığını gördü. Besicinin bilgi vermesi üzerine köye jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.

Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti

"40 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ"

Besici Selim Kılıçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde hasta olan ineğine bakmak için ağıla gittiğini söyledi. Sabah saatlerinde tekrar ağıla gittiğinde hayvanlarını telef edilmiş olarak gördüğünü aktaran Kılıçoğlu, "Ahırların kapıları açıktı, hayvanları köşeye kıstırmış. Diğerleri de yaralıydı. Köyde ilk defa böyle bir olay yaşanıyor. 40 yıllık birikimim gitti, hiçbir şeyim kalmadı, yardım bekliyorum." diye konuştu.

Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti

KÖYDE İLK KEZ BÖYLE BİR OLAY YAŞANIYOR

Köy muhtarı Yüksel Sarıkaya ise köylerinde ilk kez böyle bir olayın yaşandığını belirterek, Kılıçoğlu'na yardım için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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