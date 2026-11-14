Sivas'ta curling salonu ile TOHM ve SEM açıldı, 253 sporcu TOHM'da eğitim alacak

Sivas'ta yapımı tamamlanan curling salonu, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezinin (SEM) açılışı yapıldı.

Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 1334 metrekarelik oyun alanı bulunan curling salonunun açılışında, salonun Sivas'a hayırlı olmasını temenni etti.

Açılışın ardından milli sporcular gösteri maçı yaptı. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi içinde yapımı tamamlanan TOHM ve SEM binasının açılışına katılan Güler, Sivas'ın son 2 yılda İstanbul'dan sonra spor yatırımlarında çeşitlilik ve nitelik bakımından öne çıkan şehir olduğunu söyledi.

Güler, spor yapan gençlere güvendiklerini belirterek, onların her türlü fiziki altyapıya sahip olmaları için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Çok farklı bir spor dalı olan curling salonunu da açtıklarını ifade eden Güler, "Biz biliyoruz ki fiziki mekanları ne kadar iyi yaparsak, evlatlarımızın spora hem ilgisi artıyor hem de şampiyonlar yetişiyor. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi öyle bir merkez olacak. 253 sporcunun burada birinci sınıf otel hizmeti alacağı, aynı zamanda bu spor alanında güreş eğitimini alacağı, fitness salonunda eğitimini tamamlayacağı bir salonu şehrimize bir yıl gibi kısa bir sürede yaparak tamamladık." diye konuştu.

Geçen yıl kasım ayında bu salonun temelini attıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Burasını bir yılda hizmete alıyoruz. Bu kapasiteyi görmeniz lazım, bazıları bunu görmüyor, duymuyor. Şu anda Sivas'ta onlarca spor tesisi var. Hangi alanda spor yapmak istiyorsanız, en üst seviyede, en nitelikli bu sporu yapacağınız yerleri hazırlıyoruz. Biz gençlerimize, evlatlarımıza güveniyoruz. Onları biliyoruz. Biz onlara ne kadar imkan sağlarsak, ne kadar destek olursak onlar bizleri utandırmayacaklardır. Yine içimizden nice olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Bu şehre bir gram bile katkısı olan, değer üreten kim varsa iktidarı muhalefeti Allah ondan razı olsun. Şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimizle, Sivas'ımızla gurur duyuyoruz. Onların bir evladı olarak her meselesinde en üst seviyede her türlü katkıyı sağlayacağız. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından dua edilerek tesislerin açılışı yapıldı.

Törene, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, il protokolü ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA