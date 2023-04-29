Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Koyulhisar ilçesi Güzelyurt köyü ve Ortakent bölgesi kar yağışının ardından beyaza büründü.

Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yayla kısmen karla kaplandı.