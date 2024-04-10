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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, kaymakamlık makamında kurum çalışanları ve ilçe protokolü ile bayramlaştı.

İlçe halkının da bayramını tebrik eden Zafer, "Bayramlar sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı ve bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir." dedi.

Zafer, sağlık huzur ve esenlik içerisinde bir bayram temenni etti.

Bayramlaşma törenine, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ile ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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