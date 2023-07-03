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Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan kişinin cesedi bulundu

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Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Eskihamal köyünde yaşayan E.A'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Yapılan arama çalışmalarında E.A'nın cesedi köyden 3,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Ölüm sebebi araştırılıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 2 gün önce kaybolan kişinin, köyüne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki arazide cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Eskihamal köyünde yaşayan E.A'dan (60) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında E.A'nın cansız bedeni köyden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

E.A'nın cesedinin bulunduğu yerde arı kovanlarının olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın arı sokması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

E.A'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Jandarma Sivas Gürün Güncel Haberler

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