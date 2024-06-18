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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde arpa hasadı gerçekleştirildi

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Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, bir tarlada hasat yapan vatandaşları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Kelkit Vadisi ilçeleri arasında yer alan Akıncılar'ın tarım konusunda önemli bir misyon üstlendiğini söyleyen Sevinç, çiftçilere güzel bir sezon geçirmelerini temenni etti. Hasadı yapılan ilk mahsul arpalar ilçede bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Alım ve Depolama Merkezi'nde satışa sunuldu.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde arpa hasadı gerçekleştirildi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, bir tarlada hasat yapan vatandaşları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kelkit Vadisi ilçeleri arasında yer alan Akıncılar'ın tarım konusunda önemli bir misyon üstlendiğini söyleyen Sevinç, çiftçilere güzel bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Hasadı yapılan ilk mahsul arpalar ilçede bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Alım ve Depolama Merkezi'nde satışa sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Murat Sevinç Akıncılar Sivas Tarım Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

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