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BBP'li Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, çiçek göndermek yerine şehit ailelerine bağış yapılmasını istedi

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Resmi olmayan sonuçlara göre BBP'ten Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Adem Uzun, tebrik amacıyla çiçek göndereceklere şehit aileleri için bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Uzun, yazılı açıklamasında, 4 Nisan saat 13.00'te mazbatasını alacağını belirtti.

Aynı gün saat 14.00'de ise Sivas Belediyesi'nde devir teslim töreninin düzenleneceğini aktaran Uzun, "Tebrik amacıyla çiçek gönderilmemesini talep ediyorum. Bir gazi çocuğu olarak bizlere çiçek göndermek yerine Şehit Aileleri Derneğimize bağış yapılmasını rica ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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