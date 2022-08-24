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Şişli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Şişli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şişli'de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şişli'de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mecidiyeköy Darcan Sokak'ta bulunan kahvehanede, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, diğer 2 kişiye silahla ateş etti. Şahıslardan biri yaralanırken, şüpheli, kaçan diğer şahsı evine kadar kovalayarak ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine emniyet ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Mecidiyeköy Şişli Güncel Haberler

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