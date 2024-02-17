Şişli'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şişli'de meydana gelen motosiklet kazasında, bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Şişli'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
D-100 kara yolu Mecidiköy mevkisinde Ankara istikametine giden F.S.E'nin kullandığı 34 DKZ 034 plakalı motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada sürücü F.S.E. ile motosikletteki T.E. yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.S.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı T.E, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.