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Şişli'de Kurye ve Taksici Trafikte Kavga Etti

Şişli'de Kurye ve Taksici Trafikte Kavga Etti

Güncel Haberler

Şişli'de motosikletli bir kurye ve taksici, trafikte yol verme yüzünden birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavga kameralara yansırken, iki şahsı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Şişli'de motosikletli bir kurye ve taksici, trafikte yol verme yüzünden birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavga kameralara yansırken, iki şahsı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye ve taksici arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen şahıslar ardından birbirine girdi. Yumruklaşan şahısları gören vatandaşlar kavgaya müdahale etti. Müdahale sonrasında taraflar güçlükle birbirlerinden ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mecidiyeköy kavga Şişli Güncel Haberler

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