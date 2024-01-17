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Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik, Bosna Hersek'i dava etme kararı aldı

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Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında 4'üncü kez mahkemeye geldi. Duruşma, savunma avukatlarının hakim değişimi talebi üzerine yine gerçekleşmedi. Dodik, duruşmanın sürekli ertelenmesinin davanın saçmalığını gösterdiğini belirterek Bosna Hersek'i dava etme kararı aldığını söyledi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, hakkında açılan davayı kabul etmediğini, Bosna Hersek'i dava edeceğini söyledi.

Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında 4'üncü kez Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Bosna Hersek Mahkemesi binasına geldi ancak duruşma, savunma avukatlarının hakim değişimi talebi üzerine yine gerçekleşmedi.

Savunma avukatlarının 4 kez üst üste ertelemesi üzerine, hakkında açılan davanın duruşmasının başlayamadığı Dodik, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamalarda, son dönemde artırdığı ayrılıkçı söylemlerini sürdürdü.

Sürekli ertelenen duruşmaların, davanın ne kadar "saçma" olduğunu gösterdiğini belirten Dodik, "Bir kez daha mahkemenin talimatla hareket ettiğini gördük. Bunların hepsi siyasi süreç." dedi.

Dodik, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i ve kararlarını tanımadıklarını yineleyerek şöyle devam etti:

"Bu işin sonunda aklanacağıma inanıyorum ve o zaman ben de Bosna Hersek'i dava edeceğim. Bana karşı yürütülen bu süreç, Bosna Hersek adaletinde kara bir leke olarak kalacak. Bunlar yüzünden ciddi iş günleri kaybettik ve maddi hasara uğradık. Bosna Hersek'in adaletli davranmayan hakimlerin işleri yüzünden yüklü miktarda para cezası ödemek zorunda kalacağına inanıyorum."

Sürece bir an evvel son verilmesini isteyen Dodik, "RS, anayasal Bosna Hersek'i destekliyor aksi takdirde RS buradan gidecek. Bu süreç yüzünden beni hapiste göremeyeceksiniz. Belki başka bir şey yüzünden olabilir ama bu yüzden değil." diye konuştu.

Dodik hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmalar sürekli erteleniyor

RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci'nin kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Yüksek Temsilci Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe giremeyeceğini açıklamıştı. Schmidt'in açıklamasına rağmen karar, yürürlüğe girmişti.

Dodik ve RS Resmi Gazete Müdürü Milos Lukic hakkında OHR kararlarına saygı duymadıkları gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve kabul edilen iddianame kapsamında, Dodik 16 Ekim 2023'te ilk duruşması için mahkemeye gelmişti.

Dodik, ilk duruşmanın ardından devam eden süreçte 3 kez daha mahkemeye gelmiş ancak savunma avukatlarının çeşitli talepler sunması üzerine hakkındaki dava süreci başlayamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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