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Sırp avukat, Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti

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Sırp avukat ve aktivist Cedomir Stojkovic, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari ve ailesinin şehitliğinin bulunduğu Prekaz köyünü ziyaret etti. Stojkovic, Blerina Jashari'nin mezarına not ve çelenk bırakarak barış ve uzlaşma çağrısı yaptı. Prekaz Katliamı olarak bilinen saldırı, NATO'nun müdahale kararını etkileyen önemli bir olaydır.

Sırp avukat ve aktivist Cedomir Stojkovic, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari ve ailesinin şehitliğinin bulunduğu Prekaz köyünü ziyaret etti.

Avukat Stojkovic, 1998 yılında Sırp güçleri tarafından 7 yaşındayken öldürülen Blerina Jashari'nin mezarına "Nefret ölür, sen sonsuza kadar yaşarsın. Bin yıllık barış için bin gözyaşı, 'Özür dilerim' kelimesiyle başlayan milyonlarca umut ve hayal." yazılı not ve çelenk bıraktı.

Bu ziyaretin sonuçlarından korkmadığını, çünkü doğru ve yerinde olanın yapılması gerektiğini vurgulayan Stojkovic, "Kosova savaşından yani Balkanlar'daki son savaştan 25 yıl sonra ülkem, Arnavut çocuklarının mezarlarına çiçek bırakarak milletler arasında uzlaşma isteyen insanları tutuklayıp dövüyor. Bu göz ardı etmememiz gereken bir işarettir." dedi.

Stojkovic, kötülüğün henüz yenilmediğini belirterek, "Bu kötülük şimdi ortak kaliteli geleceğimizin mümkün olduğu umudunu yok etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Prekaz Katliamı

Yaklaşık 5 bin kişiden oluşan Sırp güçleri, 5-7 Mart 1998'de Adem Jashari'nin Prekaz köyündeki evini ablukaya alarak, tank ve ağır silahlarla düzenledikleri saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 56 kişiyi katletti. Katliamdan yalnızca Hamza Jashari'nin 10 yaşındaki kızı Besarta kurtulabildi.

"Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırı, ülkeye NATO tarafından uluslararası müdahale yapılması konusunda dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü, Jashari ailesine yönelik saldırının ardından yayımladığı raporda, "Tüm bulgular, saldırının UÇK askerlerini yakalamayı değil, onları ve ailelerini öldürmeyi amaçladığını kanıtlıyor." değerlendirmesine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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