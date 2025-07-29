Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 19 Gözaltı

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 21-25 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 10 bin 457 paket sigara, 15 elektronik sigara, 345 elektronik sigara likiti, 57 kilogram çay, 13 kilogram nargile tütünü, 17 cep telefonu, 32 cep telefonu şarj adaptörü, 24 ayakkabı, 102 termos, 2 bin 5 oyuncak, 19 klima, 6 kaynak makinesi, 23 elektronik eşya, 62 anahtar takımı, 172 kozmetik malzemesi, 65 süs eşyası, 48 yedek parça ve 766 muhtelif inşaat malzemesi ile 2 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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