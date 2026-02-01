Haberler

Habur'da 41 kilo kaçak altın ele geçirildi; 12 gözaltı

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 41 kilo kaçak altın ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ocak ayı içerisinde Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda bazıları şüphelilerin giydikleri ayakkabının içinde toplamda 41 kilo kaçak altın ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış ve yurt dışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkının açılması, altın kaçakçılığı girişimlerinde artışa neden oldu. Bu kapsamda gümrük muhafaza birimlerince yürütülen risk analizi ve kontroller neticesinde, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, bir kısmı şüphelilerin ayakkabıları içerisinde gizlenmiş toplam 41 kilo kaçak altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 297 milyon TL olan altınlarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı. )

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
