Şırnak'ta emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosuna 159 yeni araç eklendi

Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filolarına 159 yeni araç eklendi.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için Gümüştepe Özel Harekat Şube Müdürlüğü Otoparkında düzenlenen törende konuşan Vali Birol Ekici, araçlardan 129'unun emniyet, 30'unun da jandarma teşkilatının hizmetinde kullanılacağını söyledi.

Şırnak'ta talep üzerine köylere de güvenlik kamerası takıldığını belirten Ekici, "Daha huzurlu ve güvenli Şırnak için 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında halkımız da bizimle birlikte çalışıyor ve bize destek veriyor." dedi.

Geçen ay 40 bin vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını ve ihbarlara hızlıca müdahale edildiğini anlatan Ekici, Şırnak'ın Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu bildirdi.

Türkiye'de en çok ihracatın yapıldığı Habur Sınır Kapısı'na sahip olduklarını dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Bu kapıda geçen yıl 14 milyon, bu yıl da 13 milyon dolar ihracat yapıldı. Ekonominin gelişmesi, huzurun ve güvenin artması için kamu düzen ve güvenliği olmazsa olmazdır. Bu araçlarla kamu düzen ve güvenini daha ileriye götüreceğiz. Halkımıza daha çok hizmet edeceğiz."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da araçların şehre duyulan güvenin, huzura verilen değerin ve devletin Şırnak'a verdiği özel ilginin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ise hedeflerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak, suç ve suçlu ile mücadelede kararlı duruşlarını kesintisiz sürdürmek olduğunu, hizmet araçlarının güçlendirmesinin bu hedeflerine ulaşmalarında büyük rol oynayacağını bildirdi.

Sazak, "Bugün teslim aldığımız araçlar hem operasyonel kabiliyetimizi artıracak hem de sahada görev yapan personelimizin çalışmalarına önemli katkı sağlayacak. Bu imkanların teşkilatımıza kazandırılmasında destek ve katkı sunan Valimize ve İl Özel İdaresine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi ve kurban kesildi.

Programa, 23'üncü Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Murat Yeşilköy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Murat Çiçek, kaymakamlar, muhtarlar, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri ile polisler katıldı.