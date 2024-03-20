Üye Girişi
Haberler

Sırbistan'da Meclis Başkanlığına Ana Brnabic seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da Meclis Başkanlığı görevine, bugüne kadar Başbakanlık görevini sürdüren Ana Brnabic seçildi.

Ülkede 17 Aralık 2023'te yapılan erken genel seçimin ardından yeni Meclis üyeleriyle bugün gerçekleştirilen oturumu, en yaşlı milletvekili sıfatıyla Stojan Radenovic başlattı.

250 sandalyeli Ulusal Meclis'teki oturumdaki oylamaya 158 milletvekili katıldı. Sırbistan'da 2017'den beri Başbakan olarak görev yapan Brnabic, oturuma katılan milletvekillerinden 153'ünün desteğini aldı.

Oturumda, "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı milletvekilleri, masalara vurarak seçimi protesto etti.

Bu arada, geçici hükümetin Başbakanlık görevinin, Dışişleri Bakanı İvica Dacic'e devredildiği belirtildi.

Meclis Başkanlığına seçilen 48 yaşındaki Brnabic, Yerel Yönetimler Bakanlığı görevinin ardından, 2017'de Başbakan olarak göreve gelmişti.

Bu arada ülkede yeni hükümetin kısa sürede kurulması beklenirken, çoğunluğun sağlanmadığı ve Belediye Meclisi'nin kurulamadığı Belgrad Belediyesi'ndeki yerel seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanması planlanıyor.

Sırp İlerleme Partisi, 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardı

Sırbistan'da erken yerel ve genel seçimler 17 Aralık 2023'te yapılmış, muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını belirtmiş ve bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptalini talep etmişti.

Muhaliflerin çağrısıyla 18 Aralık 2023'te toplanmaya başlayan göstericiler, günlerce seçim sonucuna itiraz etmişti.

Devlet Seçim Komisyonunun (RIK), 12 Ocak'ta açıkladığı resmi sonuçlarda, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakının, oyların yüzde 46'sını alarak seçimi zaferle tamamladığını ve 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardığını duyurmuştu.???????

Kaynak: AA / Güncel

Sırbistan Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title