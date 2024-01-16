Sinop'ta Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Türkeli-Çatalzeytin kara yolu Güllüsu mevkisinde yol kenarında yaralı halde bir karaca gören Ergün Öztürk, durumu İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Müdürlük çalışanları tarafından bulunduğu yerden alınan karaca, daha sonra Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Görevlilerce yapılan ilk incelemede karacanın ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Tedavi altına alınan karacanın, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.