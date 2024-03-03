Sinop'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilin takla atması sonucu meydana geldi. Yaralılar, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sinop-Samsun kara yolu Yaykıl mevkisinde İ.Ç. idaresindeki 57 AAP 910 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü İ.Ç. hayatını kaybetti, araçta bulunan B.A. ve A.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.