Haberler

Sinop'ta Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Tanıtıldı

Sinop'ta Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta düzenlenen toplantıda, Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi tanıtıldı. Proje kapsamında lakerda, modern üretim teknikleriyle işlenerek değer kazandırılacak ve kadın istihdamına katkı sağlanacak.

Sinop'ta, "Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) aracılığıyla yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hayata geçirilen Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi'nin bilgilendirme toplantısı, Sinop Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su ürünleri işleme tesisinde yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan, yaptığı konuşmada, Sinop lakerdasının Türkiye'de su ürünleri alanında coğrafi işaret tescili alan ilk ve tek ürün olduğuna işaret ederek, proje kapsamında lakerdayı modern üretim teknikleri ve kadın emeğiyle işleyerek daha yüksek katma değerli ürüne dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Sinop TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ise lakerda için başlatılan çalışmanın 2023 yılında coğrafi işaret tesciliyle taçlandırıldığını anlatarak, "Projemiz sayesinde Sinop'un yıllardır taşıdığı potansiyel, artık daha profesyonel üretim altyapısıyla ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilecek seviyeye taşınmış olacak. Çok yakında Sinop lakerdası raflardaki yerini alacak." dedi.

Proje koordinatörü Burak Caner Çağlayan da temin edilen makine ve ekipmanlarla torik, palamut, hamsi ve somon gibi türlerin paketli marinasyon ürünlerine dönüştürüleceğini, böylece hem iç hem dış pazara hitap eden güçlü bir üretim hattı oluşturduklarını söyledi.

Proje kapsamında kadın kooperatifi ve su ürünleri kooperatifleri ile hareket ettiklerini dile getiren Çağlayan, çalışmanın istihdama katkı sağlayarak sosyal sorunlara çözüm üretmeyi de hedeflediğini kaydetti.

KUZKA Sinop Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cem Aydın da projenin sosyal etkisine dikkati çekerek, "Bu proje bir yatırımın ötesinde bölgemizin sosyal kalkınma yolculuğunda attığı güçlü bir adımdır. Kadınlara mesleki beceri kazandırarak istihdam sağlayacak, göç ve yoksunluk gibi sorunlara kalıcı çözümler üretecektir. Yerel paydaşların iş birliğiyle oluşturulan bu model, Sinop'un kadim lakerda geleneğini katma değerli ürüne dönüştürerek bölge ekonomisine yeni bir soluk getirecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Vali Özarslan ve beraberindekiler, tesiste incelemede bulundu.

Toplantıya CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile sektör paydaşları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den gidiyor

Fener'de son bir ayı!
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.