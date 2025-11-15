Sinop'ta Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Tanıtıldı

Sinop'ta, "Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) aracılığıyla yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hayata geçirilen Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi'nin bilgilendirme toplantısı, Sinop Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su ürünleri işleme tesisinde yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan, yaptığı konuşmada, Sinop lakerdasının Türkiye'de su ürünleri alanında coğrafi işaret tescili alan ilk ve tek ürün olduğuna işaret ederek, proje kapsamında lakerdayı modern üretim teknikleri ve kadın emeğiyle işleyerek daha yüksek katma değerli ürüne dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Sinop TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ise lakerda için başlatılan çalışmanın 2023 yılında coğrafi işaret tesciliyle taçlandırıldığını anlatarak, "Projemiz sayesinde Sinop'un yıllardır taşıdığı potansiyel, artık daha profesyonel üretim altyapısıyla ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilecek seviyeye taşınmış olacak. Çok yakında Sinop lakerdası raflardaki yerini alacak." dedi.

Proje koordinatörü Burak Caner Çağlayan da temin edilen makine ve ekipmanlarla torik, palamut, hamsi ve somon gibi türlerin paketli marinasyon ürünlerine dönüştürüleceğini, böylece hem iç hem dış pazara hitap eden güçlü bir üretim hattı oluşturduklarını söyledi.

Proje kapsamında kadın kooperatifi ve su ürünleri kooperatifleri ile hareket ettiklerini dile getiren Çağlayan, çalışmanın istihdama katkı sağlayarak sosyal sorunlara çözüm üretmeyi de hedeflediğini kaydetti.

KUZKA Sinop Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cem Aydın da projenin sosyal etkisine dikkati çekerek, "Bu proje bir yatırımın ötesinde bölgemizin sosyal kalkınma yolculuğunda attığı güçlü bir adımdır. Kadınlara mesleki beceri kazandırarak istihdam sağlayacak, göç ve yoksunluk gibi sorunlara kalıcı çözümler üretecektir. Yerel paydaşların iş birliğiyle oluşturulan bu model, Sinop'un kadim lakerda geleneğini katma değerli ürüne dönüştürerek bölge ekonomisine yeni bir soluk getirecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Vali Özarslan ve beraberindekiler, tesiste incelemede bulundu.

Toplantıya CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile sektör paydaşları ve davetliler katıldı.