Sinop'ta 7 Yeni Eğitim Yatırımı Hayata Geçiyor

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentte yapılması planlanan 7 eğitim yatırımının 2025 yılı yatırım programına alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Sinop'a gerçekleştirdiği ziyarette, bazı projelerin görüşülerek, kendisinden destek istendiğini belirtti.

Bakan Tekin'in taleplerinin yerine getirilmesi noktasında her türlü desteği sağladığını vurgulayan Maviş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Erfelek Anadolu Lisesi yapımına ihale onayı verilmiştir. Sinop Ada Mahallesi'ne bir ilköğretim okulu, Zeytinlik Mahallesi'ne ise bir ilkokul binası yapılacak. Ayrıca Ayancık Cevizli Mahallesi ile Gerze Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni birer ilköğretim binası inşa edilecek. Bunların yanı sıra Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun halı sahasının yenilenmesi ile Gelincik Ortaokulu'na yeni spor salonu yapılması için de Sayın Bakanımız talimat vermiştir. Sayın Bakanımıza verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederiz."