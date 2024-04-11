Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
S.O'nun kullandığı 57 ABK 881 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu İncirpınarı köyü mevkisinde önce karşı yönden gelen R.K. idaresindeki 34 YB 353 plakalı otomobille, ardından aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 55 BCR 07 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.