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Sinop Boyabat'ta panayır törenle açıldı, Vali Özarslan kültürün önemini vurguladı

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Sinop Boyabat'ta panayır törenle açıldı, Vali Özarslan kültürün önemini vurguladı
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Sinop'ta Boyabat Panayırı, düzenlenen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yüzyıllardır devam eden panayır kültürünün Sinop'un önemli bir simgesi olduğunu belirterek emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin panayırda 7/24 görev yaptığını söyledi.

Sinop'ta Boyabat Panayırı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, panayırın açılışında yaptığı konuşmada, yüzyıllardır devam eden panayır kültürünün Sinop'un önemli bir simgesi olduğunu söyledi.

Geçmişten bu yana devam eden bu kültürün Sinop'un önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Özarslan, "Vatandaşlarımız, köylülerimiz giyecek ve kışlık yiyecek ihtiyaçlarını temin etmek üzere burayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Burada hem üreticimiz, esnafımız kazanmakta hem de halkımız uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmektedir. Panayırlar sadece ticari değil, buluşma, kaynaşma ve sosyalleşme ortamı sunması açısından da son derece kıymetlidir." dedi.

Özarslan, panayır alanında vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri amacıyla emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Özarslan, açılışın ardından stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA
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