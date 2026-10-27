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Singapur ve Almanya stratejik ortaklığı yeni çalışma planıyla derinleştirecek

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Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile stratejik ortaklığı derinleştirecek yeni Ortak Çalışma Planı'nda anlaştıklarını söyledi. İş birliği dijital ekonomi, yapay zeka, uzay teknolojileri ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde iki ülke arasındaki "Stratejik Ortaklığı" derinleştirme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Wong, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ülkesini ziyaret eden Merz ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Singapur ve Almanya'nın uzun süredir yakın ortaklar olduğunu belirten Wong, iki ülkenin açık ve kurallara dayalı uluslararası düzene olan ortak bağlılık temelinde güçlü ekonomik ve savunma bağları kurduğunu kaydetti.

Wong, ikili ilişkilerin 2024'te "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltilmesinden bu yana iyi bir ivme kazandığına işaret ederek, dijital ekonomi, yapay zeka, araştırma ve inovasyon gibi alanlara odaklanarak yeni bir "Ortak Çalışma Planı" konusunda anlaştıklarını vurguladı.

Wong ayrıca, Singapur ve Almanya'nın "Stratejik Ortaklığını" derinleştirme ve endüstriyel yapay zeka, uzay teknolojileri ve siber güvenlik gibi yeni alanlarda iş birliğini genişletme konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Öte yandan, The Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, Merz de Wong ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, iki ülkenin yapay zeka güvenliği konusunda birlikte çalışacağını söyledi.

Merz, dünyadaki jeopolitik istikrarsızlık ortamında bölge ülkeleriyle daha derin bir işbirliği geliştirmek için çok iyi bir fırsat bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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