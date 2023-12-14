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Singapur'da Panda Yavrusu Le Le Son Kez Ziyaretçilerin Karşısına Çıktı

14 Aralık 2023 16:55 Güncelleme: 16:56 Abone Ol

Singapur'da bulunan dev panda yavrusu Le Le, Çin'e dönmek üzere karantinaya alınmadan önce son kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Le Le'ye veda etmek için yaklaşık 1.000 ziyaretçi River Wonders hayvanat bahçesinde düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Le Le'nin ebeveynleri olan Kai Kai ve Jia Jia ise parkta kalmaya devam edecek.