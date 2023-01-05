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Singapur'da Işık Festivali

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Singapur'da Işık Festivali

SİNGAPUR, 5 Ocak (Xinhua) -- Singapur'un Civic Bölgesi'ndeki Geceye Işık Festivali'nin medya ön gösterimi sırasında sergilenen ışık enstalasyonlarını izleyen insanlar, 4 Ocak 2023. Geceye Işık Festivali, 6-26 Ocak tarihleri arasında Civic Bölgesi'nin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek.

SİNGAPUR, 5 Ocak (Xinhua) -- Singapur'un Civic Bölgesi'ndeki Geceye Işık Festivali'nin medya ön gösterimi sırasında sergilenen ışık enstalasyonlarını izleyen insanlar, 4 Ocak 2023. Geceye Işık Festivali, 6-26 Ocak tarihleri arasında Civic Bölgesi'nin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Singapur Güncel Haberler

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