Singapur'da Işık Festivali Güncel Haberler SİNGAPUR, 5 Ocak (Xinhua) -- Singapur'un Civic Bölgesi'ndeki Geceye Işık Festivali'nin medya ön gösterimi sırasında sergilenen ışık enstalasyonlarını izleyen insanlar, 4 Ocak 2023. Geceye Işık Festivali, 6-26 Ocak tarihleri arasında Civic Bölgesi'nin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek. SİNGAPUR, 5 Ocak (Xinhua) -- Singapur'un Civic Bölgesi'ndeki Geceye Işık Festivali'nin medya ön gösterimi sırasında sergilenen ışık enstalasyonlarını izleyen insanlar, 4 Ocak 2023. Geceye Işık Festivali, 6-26 Ocak tarihleri arasında Civic Bölgesi'nin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Singapur Güncel Haberler

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