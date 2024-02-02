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Singapur'da Ejderha Yılı Coşkusu

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Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı'nı karşılamak için coşkulu bir bayram havası hakim. Ülkenin dört bir yanında görülen ejderha temalı süslemelerle coşku daha da güçleniyor.

SİNGAPUR, 2 Şubat (Xinhua) -- Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı'nı karşılamak için coşkulu bir bayram havası hakim. Bu coşku, ülkenin dört bir yanında görülen ejderha temalı görkemli süslemelerle daha da güçleniyor.

Çin kültüründe şans getirdiğine inanılan ejderha, olağanüstü bir varlık olarak önemli bir yere sahip. Aynı zamanda yetenek ve mükemmellikte benzersiz olan ejderha; gücü, asaleti, onuru, şansı ve başarıyı sembolize ediyor.

Ejderha Yılı'nı başlatacak olan Bahar Bayramı bu yıl 10 Şubat'a denk geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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