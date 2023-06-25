Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

SİNGAPUR, 25 Haziran (Xinhua) -- Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Cumartesi günü Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda bir ejderha teknesi yarışı düzenlendi.