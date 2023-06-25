Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
SİNGAPUR, 25 Haziran (Xinhua) -- Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Cumartesi günü Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda bir ejderha teknesi yarışı düzenlendi.
Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)