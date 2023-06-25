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Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

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SİNGAPUR, 25 Haziran (Xinhua) -- Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Cumartesi günü Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda bir ejderha teknesi yarışı düzenlendi.

Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiSingapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

SİNGAPUR, 25 Haziran (Xinhua) -- Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Cumartesi günü Singapur'daki Bedok Rezervuarı'nda bir ejderha teknesi yarışı düzenlendi.

Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiSingapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiSingapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiSingapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiSingapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'da Ejderha Teknesi Yarışı DüzenlendiSingapur'daki Bedok Rezervuarı'nda düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında organize edilen ejderha teknesi yarışı, 24 Haziran 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Singapur Güncel Haberler

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