Singapur'da doğan ilk dev panda Le Le, Çin'e döndü

CHENGDU, 17 Ocak (Xinhua) -- Singapur'da doğan ilk dev panda Le Le, Singapur Changi Uluslararası Havalimanı'ndan dört saatlik bir uçuşun ardından Salı akşamı Çin'in güneybatısındaki Chengdu şehrine güvenli bir şekilde ulaştı.

Ağustos 2021'de Singapur'da dünyaya gelen Le Le, doğduğunda sadece 200 gram ağırlığındaydı. İki yıldan fazla süren bir büyüme sürecinin ardından şu anda 70 kilograma ulaştı.

Mutluluğu simgeleyen Le Le ismi, on binlerce Singapurlunun katıldığı oylamayla belirlenmişti.

Gümrük kurallarına göre Le Le, halkla buluşmadan önce 30 günlük bir karantinadan geçecek.