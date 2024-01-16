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Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları için ejderha şeklinde ışık enstalasyonları kuruldu

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Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamalarına dair hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Gardens by the Bay (Körfez Bahçeleri) ile Çin Mahallesi'nde ejderha şeklinde ışık enstalasyonları kuruldu.

SİNGAPUR, 16 Ocak (Xinhua) -- Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamalarına dair hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Gardens by the Bay (Körfez Bahçeleri) ile Çin Mahallesi'nde ejderha şeklinde ışık enstalasyonları kuruldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Singapur Körfez Kültür Sanat Güncel Haberler

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