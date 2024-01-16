Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları için ejderha şeklinde ışık enstalasyonları kuruldu
Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamalarına dair hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Gardens by the Bay (Körfez Bahçeleri) ile Çin Mahallesi'nde ejderha şeklinde ışık enstalasyonları kuruldu.
SİNGAPUR, 16 Ocak (Xinhua) -- Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamalarına dair hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Gardens by the Bay (Körfez Bahçeleri) ile Çin Mahallesi'nde ejderha şeklinde ışık enstalasyonları kuruldu.