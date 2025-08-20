Sındırgı'daki Depremzedelere Kızılay'dan Yardım Eli

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türk Kızılaya yapılan şartlı bağışla depremden zarar gören esnaftan alınan ürünler depremzedelere ulaştırıldı.

Türk Kızılay Sındırgı Temsilcisi Talat Karakaya, bir hayırseverin kuruma yüklü miktarda şartlı bağışta bulunduğunu belirterek, "Bağışçımız, depremin birinci derecede etkilediği Yavuz Market'ten alışveriş yapılarak bu ürünlerin özellikle çocuklara ulaştırılmasını istedi. Biz de gönüllülerimizle birlikte bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Depremde marketi ağır hasar gören esnafa destek olduklarını söyleyen Kızılay gönüllüsü Zehra Yavaş da "Market sahipleri ürünlerini dışarıda satmaya başladılar. Biz de Kızılay olarak hem onlara destek olmak hem de depremzedelerimize yardım etmek için buradan aldığımız ürünleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen Yavuz ailesi ise verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "Türk Kızılayına, Sındırgı halkımıza, belediyelerimize ve yanımızda duran herkese minnettarız. Bu zor süreçte Sındırgı'nın bir aile olduğunu gördük." açıklamasında bulundu.