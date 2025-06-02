Sındırgı'da Yerel Kalkınma Stratejileri Toplantısı Düzenlendi

Sındırgı'da Yerel Kalkınma Stratejileri Toplantısı Düzenlendi
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 2025-2030 dönemini kapsayan yerel kalkınma stratejilerinin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Didem Dinç Özay ve Belediye Başkanı Serkan Sak, yerel değerler ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dikkat çekti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2025-2030 dönemini kapsayan yerel kalkınma stratejilerinin belirlenmesi amacıyla "Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlık Odak Grup Toplantısı" gerçekleştirildi.

Doğal Şehir Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde düzenlenen toplantıya, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörü Murat Öncül, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, yerel basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Didem Dinç Özay, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel değerleri ve ihtiyaçları temel alan bir kalkınma anlayışının önemine dikkati çekti.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin doğal, kültürel ve tarımsal zenginliklerini sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değerlendirmek istediklerini söyledi.

Sındırgı'nın geleceğini ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla şekillendirme önceliğinde olduklarını belirten Sak, "Tarımdan turizme her alanda büyüyen bir Sındırgı hayal ediyoruz. Kırsal mahallelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla birlikte üreteceğimiz projelerle istihdamı ve ekonomik kazancı artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Murat Öncül de kırsalda üretimi ve girişimciliği teşvik eden projelerin, Sındırgı gibi yüksek potansiyele sahip ilçelerde önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Sındırgı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Emre Efe de 2025-2030 yerel kalkınma stratejisine ilişkin proje destekleri ve uygulama süreçleri hakkında teknik bilgi verdi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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